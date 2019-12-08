Фанаты "Сочи" и "Рубина" покинули трибуны
Болельщики "Сочи" и "Рубина" в матче 19-го тура чемпионата России покинули трибуны в перерыве, поддержав акцию против правоохранительных органов, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
Ранее объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.
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