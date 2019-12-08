Фанаты "Сочи" и "Рубина" покинули трибуны

Болельщики "Сочи" и "Рубина" в матче 19-го тура чемпионата России покинули трибуны в перерыве, поддержав акцию против правоохранительных органов, передает корреспондент Rusfootball.info.



Фото: Rusfootball.info