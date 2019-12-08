Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 19-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" - "Ростов".
"Спартак": Максименко, Джикия, Мирзов, Зобнин, З. Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Тиль, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Айртон, Баду, Ананидзе, Гулиев, С. Бакаев, Шюррле.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
"Спартак" - "Ростов": стартовые составы команд
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