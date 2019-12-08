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Габулов: бухгалтер представляет учредителей "Алании". Претензии к документации вызывают недоумение

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя "Алании" Владимира Гуриева о нарушении финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Сегодня Гуриев объявил, что стал президентом "Алании". Пост главы владикавказского клуба с июля 2019 года занимал Габулов. Тогда же единственным собственником и учредителем "Алании", выступающей в зоне "Юг" первенства ПФЛ, стал сын Гуриева Данил. Красноярский бизнесмен, комментируя свой приход на должность президента, рассказал о многочисленных нарушениях в документации при аудиторской проверке.

"Абсурдно говорить о каких-то проблемах с отчетностью, если бухгалтер — представитель учредителей. Мы не то что к отчетам, но и к финансам физического доступа не имели. Учредитель же мог в любое время дня и ночи получить и просмотреть отчетность. А если есть вопросы — задать их нам.

Одним из моих условий в начале работы было поставить бухгалтером надежного человека, которому доверяет учредители. Чтобы в дальнейшем финансовых вопросов ни у кого не возникало и все было максимально прозрачно. Так и было сделано. Повторюсь: бухгалтер — представитель учредителей, поэтому сейчас претензии к документации вызывают недоумение.

Отмотаем время на год назад. Глава республики тогда пригласил меня для возрождения детского и профессионального футбола в Осетии. Мы обсуждали разные варианты финансирования "Алании" — главой были предложена кандидатура Гуриевых. Сначала он сам переговорил с бизнесменом, а затем состоялась общая встреча. Первым моим вопросом было: "Доверяете ли вы мне?" Если да, то я готов предложить модель управления клубом, стратегию его развития. При доверии готов заняться этим на общественных началах, не получая деньги. "Алания" для меня — родной клуб, я не буду зарабатывать в ущерб ему.

В январе учредители мою модель развития приняли — как краткосрочную, так и долгосрочную. Даже какую-то долю клуба мне предлагали, но я посчитал, что это неправильно. Мы зарегистрировали команду в ПФЛ, в апреле–мае должны были пройти лицензирование. Так подробно об этом говорю, потому что корень многих проблем лежит в тех датах. Когда времени уже почти не оставалось, титаническими усилиями сотрудников владикавказского "Спартака" за два дня была создана организация, которая прошла лицензирование РФС. Именно в тот период мы остро нуждались в работе бухгалтера — было много бумажной организации. Но учредители предложили своего сотрудника на удаленной основе.

Последние два месяца я не раз выходил с инициативой личной встречи с учредителями. Но последнее, что я увидел, — информация о моем отстранении в интернете. В лицо мне никто ничего не говорил, никаких претензий к работе не предъявлял", - цитирует Габулова Sport24.ru.


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Теги: Габулов Алания
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