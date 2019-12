Глушаков подвел итоги года: всем известная история выматывала

View this post on Instagram

Досадно так заканчивать футбольный год. “Уфе” быстро удалось забить, они сразу закрылись у своих ворот, мы старались, но так и не смогли забить. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам “Ахмата” — команда чувствует вашу поддержку, она так важна для нас, и мы будем делать все, чтобы исправить ситуацию весной и порадовать вас красивым футболом и победами. Для меня лично это был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально. Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу — только в последних матчах чувствовал былую силу. Очень много важных очков “Ахмат” потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить. Сезон не закончен, и впереди у нас много тяжелой работы. 8 января выходим из отпуска и будем усиленно трудиться на зимних сборах, чтобы достойно сыграть весной.#рпл #ахмат #футбол#глушаков