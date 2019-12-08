Дюпин: в "Рубине" не думают о ФНЛ

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал ничью с "Сочи" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Ничья устраивает или рассчитывали на большее?



- Как складывалась игра, то ничья - хорошо. Но играли мы лучше, во втором тайме могли додавить и забить еще. Рассчитывали на победу, наши соседи по таблице набрали по три очка. Но нам чуть-чуть не хватило.



- Чего именно не хватило?



- В первом тайме агрессии впереди не хватило, пропускали много атак и тратили много сил. А во втором тайме играли хорошо.



- Что с "Рубином" вообще происходит? Начали неплохо, а в итоге занимаете предпоследнее место.



- Не знаю. Я не аналитик.



- В команде нет мыслей, что впереди ФНЛ?



- Нет, об этом вообще не думаем. Это все временно.