Защитник "Сочи" Иван Миладинович прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- 1:1 для вас это сродни поражению?
- Можно и так сказать. Очень нужна была победа. Забили первыми, но не удержали до конца. У нас были моменты, чтобы забить второй гол.
- Можно ли списать этот результат на невезение или в чем-то другом причина?
- Я не знаю. Это случайность. Не сказать, что у них было много моментов. Придет новый тренер, посмотрим, что будет дальше.
- Кто новый тренер, если не секрет?
- Все узнаете.
- Что не получилось в чемпионате в целом, почему команда на последнем месте?
- Трудно сказать. Будем работать и двигаться вперед.
- Мысли о ФНЛ не посещают?
- Нет, это нам не нужно. Наш уровень РПЛ. Верю, что так и будет.
Миладинович: мысли о ФНЛ? Нам это не нужно
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»