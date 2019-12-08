Миладинович: мысли о ФНЛ? Нам это не нужно

Защитник "Сочи" Иван Миладинович прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- 1:1 для вас это сродни поражению?



- Можно и так сказать. Очень нужна была победа. Забили первыми, но не удержали до конца. У нас были моменты, чтобы забить второй гол.



- Можно ли списать этот результат на невезение или в чем-то другом причина?



- Я не знаю. Это случайность. Не сказать, что у них было много моментов. Придет новый тренер, посмотрим, что будет дальше.



- Кто новый тренер, если не секрет?



- Все узнаете.



- Что не получилось в чемпионате в целом, почему команда на последнем месте?



- Трудно сказать. Будем работать и двигаться вперед.



- Мысли о ФНЛ не посещают?



- Нет, это нам не нужно. Наш уровень РПЛ. Верю, что так и будет.