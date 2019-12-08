В матче 19-го тура чемпионата России "Ростов" разгромил "Спартак" со счетом 4:1.
Чемпионат России
19 тур
Голы: Понсе, 81 - Зайнутдинов, 22, 83, Ионов, 53, Чистяков, 79.
Нереализованный пенальти: Попов, 45 (вратарь).
"Спартак": Максименко, Джикия, Мирзов (С. Бакаев, 79), Зобнин, З. Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Тиль (Шюррле, 72), Крал, Понсе, Ларссон.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов (Саплинов, 87), Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 74).
Предупреждения: Попов, 18, Джикия, 38, Крал, 42, Умяров, 77.
"Ростов" со счетом 4:1 разгромил "Спартак"
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