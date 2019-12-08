Червиченко: у "Спартака" бездарно подобранный состав

- О матче:
Для "Ростова" получилась идеальная игра. Хотя, конечно, не понимаю Ивелина Попова, который в столь значимый момент решил вот таким образом пробить пенальти. По сути, этот матч был за Лигу Европы, и не забив болгарин дал "Спартаку" шанс отыграться и вырвать победу, тем самым вплотную приблизившись к ростовчанам в турнирной таблице. Но сегодня "Ростов" в целом показал, что намного сильнее "Спартака" во всех аспектах, особенно в организации игры, которая у москвичей не просто хромает, она вообще мёртвая. Даже те, кто был в числе лидеров команды, уже с ситуацией не справляются и ничего сделать не могут. Например, Джикия, который и карточки получает, и не спасает... всё печально, в общем. И это при летнем усилении состава за 50 млн.
У "Спартака" бездарно подобранный состав. Ощущение, будто подбирали футболистов по принципу компьютерной игры FIFA. Та же история с тренером, которого непонятно каким образом выбрали на эту должность. Дело в паспорте только что ли? Всё плохо, всё, и сегодняшний матч это полностью подтверждает.
- Об изменениях в составе "Спартака" в зимнее трансферное окно при Тедеско:
Если поставить в ряд Карреру, Кононова и Тедеско, то последний отличается только тем, что скачет на бровке. Так что под него я бы точно не покупал никого и команду под него не формировал. Но в "Спартаке" есть своё видение каждой ситуации, поэтому наверняка будут люди, которым будет интересно усиливать состав, но это точно будет не в интересах команды.
- О "Ростове" в зимний трансферный период:
Сложно говорить о возможностях этого клуба, но состав у команды сбалансированный, потому что люди не тратят идиотские деньги, тратят только то что могут. У "Ростова" структурированная команда, но всё зависит от продаж. Если продадут какого-то серьёзного футболиста, а у ростовчан таких сразу несколько, то, вероятно, будут приобретены и новички. Если нет, считаю, что у "Ростова" и так всё довольно неплохо, а когда восстановится Ерёменко - команда станет ещё сильнее. А самое главное - у команды грамотный тренер. В преддверии матча было сказано, что сыграет Песьяков, потому что так решил Кафанов, т.е. имеется специалист, решающий кто станет в ворота. Это решает не Карпин и не Арутюнянц, а тот кто отвечает за вратарскую позицию. Этим и отличается "Ростова" от "Спартака": решения принимают те люди, которые и должны их принимать.
Червиченко: у "Спартака" бездарно подобранный состав
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:4) в 19-м туре Премьер-Лиги.
Фото: "Советский спорт"
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