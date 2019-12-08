Такой "Спартак" и 30 минут смотреть невозможно. Оценки матча красно-белых с "Ростовом"

Пора красно-белым болельщикам возвращаться к акциям начала сезона, когда призывали игнорировать матчи команды из-за плохих результатов.

Официальный твиттер "Спартака"

Не стал гадать, когда Попов исполнял пенальти, а сработал строго по мячу. Еще отразил непростой удар Норманна со штрафного. Пожалуй, это все, что было хорошего в игре спартаковского вратаря.Не хватает Зобнину оборонительных скиллов. Зачем он побежал за Шомуродовым в моменте со вторым голом, когда того сопровождал Джикия? Но в атаке Роман вел себя активнее Мельгарехо, исполняя качественные забеги по флангу. Парагваец проблемы Айртона не решил - именно с фланга Мельгарехо прилетел навес Ионова, который привел к голу. Был одним из четырех игроков, которые стояли на ближней штанге и наблюдали, как забивает Чистяков.Джикия терялся при прессинге, подсовывая партнерам неудобные мячи. Впервые в сезоне не совершил за матч ни одного отбора. Не успел накрыть Зайнутдинова, когда тот забивал второй. Крал - единственный футболист, сражавшийся до финального свистка. В первом тайме оказывался и на фланге, разгоняя атаку. Но гол Чистякова на совести чеха тоже.Молодой полузащитник "Спартака" провалил первый тайм от и до. С его обреза началась голевая атака "Ростова", его рука привела к первому пенальти в ворота красно-белых в этом сезоне. Понятно, что убрать его в перерыве - это уничтожение всей скопившейся до матча уверенности игрока. Тедеско оставил Умярова на поле, а значит, оставил шансы для "Ростова", чем гости и воспользовались. Удар Тиля головой на ход Понсе (и вряд ли он планировал, что полетит так точно) - все, голландец больше ничего не сделал.10-й номер "Спартака" снова тащил одеяло на себя. Однако, путал и защитников, и себя. Когда надо было обыгрывать самому, Бакаев решался на передачи, приводящие к потерям. Когда следовало отдать пас, он шел в дриблинг. Решил, что он спаситель, поэтому хотел каждую атаку довести именно до своего удара, не замечая никого. Мирзов до перерыва загубил лучший момент "Спартака". А после перерыва Резиуан превратился в офсайд - левый полузащитник красно-белых вообще не следил за линией, и его здорово ловили защитники "Ростова".Швед взял пример с Бакаева, выдавая в матче самые предсказуемые передачи, которые легко перехватывались. Понсе был гораздо полезнее. Один острый удар аргентинца потащил Песьяков. Вратарь остановил и выход один на один, а во вратарской Понсе не сдержал никто.В отличие от брата, Солтмурад быстро стал одним из организаторов гола в ворота "Ростова". КПД Андре Шюррле замерло на отметке ниже нуля и не думает подниматься. Может, весна растопит немца?Минус 0,5 лишь за пропущенный гол, в котором вина Песьякова тоже 0,5, но по 100-балльной шкале. В остальных моментах вратарь сыграл на максимуме, потащив пару мертвейших ударов.Карпин практически освободил крайних защитников от атаки. И в обороне Козлов с Черновым не подводили. Оба попали в пятерку лучших игроков матча по выносам. Осталось еще точность передач им подтянуть.Гол Чистякова прибил все красно-белые надежды на камбэк. Зависнув над четырьмя защитниками, неотразимо пробил в угол ворот Максименко. И даже позиционная ошибка в голевой борьбе с Понсе у своих ворот не перечеркнула классную игру Чистякова. Хаджикадунич должен был получать горчичник за задержку аргентинца, когда тот убегал один на один, но арбитр пожалел защитника. С тех пор действовал чисто и надежно.Болгарский хавбек, который вышел на матч против бывшей команды с капитанской повязкой, мог заставить и без того тихие трибуны замолчать, но решил забить Максименко ударом Смолова, только вратарь "Спартака" включил режим Субашича. Определенную снисходительность по отношению к Норманну имел Евгений Турбин. Дважды опорник "Ростова" срывал красно-белые атаки, но постоянно отделывался без желтой карточки. А лучший молодой игрок Казахстана зарешал. Сначала оказался в нужное время в нужном месте, а потом пронзил угол ворот Максименко шикарным ударом.Стали организаторами не только первого гола "Ростова" - Байрамян перехватил, а Ионов выполнил навес. Они сделали всю победу над "Спартаком". Байрамян вообще не останавливался, совершая крутые рывки при высоком прессинге команды. Хорен стал самым бьющим футболистом "Ростова", выполнив 4 удара. Ионов закрыл календарный год ярким перфомансом с голом, который стал победным.Слабая реализация - итог игры нападающего "Ростова" в первом тайме. Сначала не забил ударом в касание из убойной позиции, попал в штангу в моменте с голом Зайнутдинова. После перерыва сделал голевой пас на Ионова, но свои моменты загубил.