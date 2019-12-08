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Центр "Э" рассылает фанатам "Зенита" сообщения с разъяснениями задержаний болельщиков "Спартака"

Главное управление по противодействию экстремизму МВД, также известное как Центр "Э", отправляет активным болельщикам "Зенита" сообщения об обстоятельствах массового задержания фанатов "Спартака".

Перед матчем 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0) были задержаны десятки болельщиков из Москвы. Суды Петербурга приговорили их к штрафам в размере от 500 до 1000 рублей и 15 суткам ареста. В знак протеста против действий правоохранителей фанаты клубов РПЛ договорились на матчах 19-го тура покидать стадионы в первом тайме. В Центре "Э" в Петербурге подтвердили, что сообщения в мессенджеры ультрас "Зенита" уходят с их смартфонов, но авторство не признали — по их словам, они нашли текст в интернете и отправили их болельщикам для ознакомления.

"Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, — они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!" — цитирует сообщения "Фонтанка".

Вот некоторые тезисы, что хотят донести до болельщиков "Зенита":

"Сейчас кому-то из вас хочется показать свои лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест".

"Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, — это правильно? Если да — вперед, но потом — чур, без обид".

"Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя".

"Мы хотим донести, что группа людей использует в своих интересах большое количество ничего не подозревающих парней", — сказали в Центре "Э" и акцентировали повторно: "Авторство не наше, это не ультиматум".


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Теги: Зенит Спартак
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Центр "Э" рассылает фанатам "Зенита" сообщения с разъяснениями задержаний болельщиков "Спартака"
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