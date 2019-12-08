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Карпин: если фанаты покидают трибуны на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:1) и высказался об акции болельщиков клубов РПЛ, которые покидали трибуны в первом тайме в знак протеста против массового задержания фанатов в Петербурге.
Фото: "Чемпионат"
"Мы, честно говоря, думали, что они сыграют в четыре защитника, просто потому что не было Кутепова и Жиго. Помогло это или не помогло? Не знаю, не наши проблемы.

Еременко должен быть готов к сборам. На неделе он выходил на тренировку, но понял, что не сможет сыграть.

Оценю первую половину сезона на четверочку. Не ожидал такого результата. Мы полностью поменяли философию игры, я не ждал, что так быстро это даст какой-то результат. Бывает тяжеловато, когда кто-то выпадает. Но ребят могу только поблагодарить.

Фанатские акции? Если это на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так. Не один человек, не десять участвуют.

Информация о финансовых проблемах вышла не от нас. У нас была неудачная серия, но она не связана с этой информацией. Сейчас долги начали гасить, но, если бы мы забили, в неудачных матчах мог быть другой результат.

Что сказали Попову после пенальти? Шутили: не забили, чтобы не расслабились. А насчет паненки… Ионов с "Динамо" бил не паненкой и тоже не забил. Что теперь сделать? Пусть с игры забивает", - цитирует Карпина Sport24.ru.


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Теги: Карпин Ростов Спартак
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