Болельщики "Легии" приехали в Россию для драки с фанатами "Спартака". Побоище предотвратила полиция

Российские правоохранители задержали и выслали из страны 19 болельщиков варшавской "Легии", планировавших бой с болельщиками московского " Спартака " в Калининградской области. Об этом сообщает Sport24 , ссылаясь на TVN24.

Фото: tvn24.pl

По данным источника, польские фанаты прибыли в Россию 9 ноября непосредственно для участия в драке. Согласно договоренностями, в бою должны были принять участие по 33 человека с каждой стороны, а драться можно было бы только голыми руками.



Для боя было выбрано укромное место между польской границей и Калининградом. Фанаты российского клуба заверили поляков, что полиция не помешает драке, так как получила взятку. Но когда поляки пришли в условленное место, их окружили вооруженные правоохранители.



В итоге, болельщикам "Легии" предъявили обвинения в нарушении условий пребывания в России и экстрадировали в Польшу. Всем 19 фанатам запрещен въезд на территорию РФ в течение 5 лет.