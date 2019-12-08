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Кутепов об уходе фанатов с трибун: хороший момент, когда болельщики разных клубов объединяются

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал поражение от "Ростова" (1:4) в матче 19-го тура РПЛ, а также высказался на тему ухода фанатов с трибун в играх отчетного тура.

"Сейчас, наверное, сложно сразу подобрать какие-то слова. "Ростов" был просто сильнее, они реализовали свои моменты, точнее, использовали наши ошибки, которые мы допустили, поэтому и выиграли.

Повлиял ли экспериментальный состав на результат? Думаю, что нет. Подбор игроков хороший, тренер знает, что делает. Поэтому перестроения никак не повлияли. Результат не от этого зависит.

Что касается ухода фанатов с трибуны на разных матчах РПЛ, я считаю, что это хороший, положительный момент, когда болельщики разных клубов объединяются. Сплотились над общей проблемой, так сказать. Это реально здорово. Это их идея, они ее реализовали и воплотили. Молодцы.

Сегодня, конечно — пропал. Уходим на эту паузу с не очень хорошим настроением. Но не будем забывать, что чемпионат еще не закончился. У нас будут впереди матчи, есть еще вся весна. Хорошо, что есть время поработать на сборах, подкорректировать какие-то моменты. Думаю, тренер это сделает.

Постараемся исправить ситуацию, весной брать максимальное количество очков, чтобы команда выступила как можно лучше в этом сезоне", — сказал Кутепов Sport24.

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" ранее призвало фанатов всех клубов РПЛ уходить с трибун на 30-й минуте матчей 19-го тура. Данная акция направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге и других случаев притеснения ультрас. Фанаты почти всех команд ранее поддержали акцию и уходили со стадиона.


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Теги: Кутепов Спартак Ростов
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