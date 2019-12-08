Под руководством Тедеско "Спартак" набрал 8 очков в 7 матчах.
— В матче с "Ростовом" я слышал, как болельщики свистели. Это впервые было в ваш адрес. Не обижаетесь на такое поведение?
— Нет, болельщики имеют право свистеть, когда команда проигрывает 1:4, но я не уверен, что этот свист был в мой адрес. Возможно, дело в игре команды и результате, но я уверен, что в матче с "Ростовом" мы играли лучше. Я объяснял это на пресс-конференции. Мы не наиграли на такой плохой результат.
— На пресс-конференции вы отметили возраст игроков и сказали, что трансферов на вход зимой не будет так много.
— Мы довольны командой. Ребята молодые и качественные, их нужно развивать. Мы сыграли последний матч и дальше будем обсуждать будущее. До этого мы были сконцентрированы на игре.
— Видели, что болельщики покинули стадион на 30-й минуте? Знаете ли вы об акции?
— Да, я все знаю. Я их понимаю. Хорошо, когда есть консолидация между болельщиками разных клубов. С другой стороны, нам очень не хватало поддержки.
— У "Спартака" молодая команда, и вы часто об этом говорите. Как такие поражения сказываются на молодых игроках? Могут ли они их надломить?
— Наоборот. Подобные игры способствуют дальнейшему росту. Мы еще будем разбирать игру, но с "Ростовом" не было столько ошибок.
— Скоро будет совет директоров. Вы будете выступать перед руководством. Знаете, что будете говорить? Есть страх?
— Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли "Зениту" на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли "Ростову", но это тоже сильный соперник. Страха нет, — сказал Тедеско в беседе с Sport24.
Тедеско: мне не страшно перед советом директоров "Спартака". Почему я должен бояться?
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил выступление своих подопечных в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:4), а также отметил, что не боится грядущего собрания совета директоров красно-белых.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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