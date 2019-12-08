Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал о своем назначении в "Сочи". Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.
"Переход в "Сочи" получился стремительным, еще в начале прошлой недели я не принял окончательного решения. Сейчас в РПЛ наступила большая пауза — мы не оставили "Оренбург" на полпути, у Емельянова и его помощников будет время, чтобы подвести команду ко второй части сезона", — цитирует Федотова Sports.ru.
Федотов: переход в "Сочи" получился стремительным
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