Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал, с какими проблемами при подписании новых футболистов он столкнулся в оренбургском клубе.
53-летний специалист покинул "Оренбург" в субботу, 7 декабря, а на следующий день возглавил "Сочи".
"Мы запаздывали с продлением контрактов и подписанием новых игроков. Все упирается в то, что от подписания бюджета до появления денег в клубе проходит много времени. Нам говорят: "Вот, "ПСЖ" за полтора года знает, кого купит". Это великолепно, но мы не знали еще за неделю до трансфера.
В августе игроки стали подъезжать, но тут "Оренбургу" тоже немного не везло. Мы договорились о трансфере опорника "Стяуа" Лучана Филипа. Последний матч за румынский клуб Филип должен был сыграть с "Младой Болеслав" в Лиге Европы. Уже через полчаса он заменился из-за травмы колена. Президент "Стяуа" сначала не поверил в травму, посчитал, что это симуляция, чтобы поберечься перед переходом.
После этого договорились с Милошем Станоевичем из "Сараево" — ему подбили глаз чуть ли не на тренировке, и он выбыл на несколько месяцев.
Полузащитник Федя Черных обнадеживающе сыграл с "Арсеналом", уехал в сборную — и получил травму. Защитник Готлиб так сломался, что нам даже пришлось его отзаявлять. Вроде какие-то игроки и подъехали, но мы все равно не могли ими воспользоваться", — цитирует Федотова Sports.ru.
Федотов: "Оренбург" запаздывал с подписанием новичков. За неделю до трансфера не знали, кого купим
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