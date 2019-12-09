"Мне тут пишет и шлет голосовые сообщения Эдгард Запашный. "Здравствуйте. Мне сказали, что вы какую-то грязь про меня написали? А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может сначала надо разобраться в вопросе?" В таком духе. Я люблю свою профессию в том числе и за это. Ведь идиотизм безграничен.
Комментарий мой будет простым. Обсуждать нечего, в цирк с живодерами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми. Куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребенку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь все равно узнает.
А если Эдгарду захочется "суда поединком", право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся. Весь полученный доход пойдет в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным", — написал Уткин в телеграме.
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0) Запашный предложил усмирять болельщиков на трибунах с помощью насилия.
Уткин: право подраться с Запашным выставлю на благотворительный аукцион. Желающие найдутся
Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о претензиях к нему со стороны генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Фото: РИА Новости
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