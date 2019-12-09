Уткин: право подраться с Запашным выставлю на благотворительный аукцион. Желающие найдутся

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о претензиях к нему со стороны генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.

Фото: РИА Новости