Болельщик "Зенита" и руководитель хоккейного фанатского клуба "Ландскрона" Павел Сергеев прокомментировал протестную акцию фанатов клубов РПЛ во время матчей 19-го тура: болельщики команд в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге фанатами красно-белых покидали трибуны стадионов по ходу игр.
"Мы давно говорили, что надо привлечь к проблеме какое-то внимание. Мы-то видим, что в каждом городе к фанатам последовательно начинают применяться репрессии. И "Спартак" стал последней каплей. Война войной, но между собой мы общаемся. Все прекрасно видели и чувствовали, что происходит.
С нами никто не разговаривает. Никто не спрашивает, как наладить коммуникацию. Я общался с Алексеем Игониным (бывший игрок "Зенита" и депутат Заксобрания Петербурга. — Sport24), он хочет инициировать круглый стол с представителями сил МВД, руководством лиги, представителями СМИ, служб безопасности клубов и стадионов. Мы хотим сесть за стол переговоров и выяснить, почему последние 10 лет безопасностью на стадионе руководила служба безопасности "Зенита", и никаких стычек не было, а сейчас все изменилось. Самой полиции раньше не было! Или она была, но где-то в темном уголке — для серьезных столкновений. А сейчас, когда полиция отвечает за безопасность, стычки с полицией почему-то появились.
Сплошное недопонимание, которое потом трактуется однобоко: "МВД пыталось навести порядок". Зачем наводить порядок там, где уже порядок? Мы не понимаем, зачем это все делается. То, что сейчас происходит, ведет к уничтожению субкультры в целом. А субкультура будет сопротивляться. Чтобы разобраться в проблеме, нужен диалог. Сейчас диалога нет", — сказал Сергеев в беседе с Sport24.
Фанаты хотят организовать круглый стол с представителями МВД и руководством РПЛ
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