РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА

В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сегодня WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Фото: официальный сайт РФС