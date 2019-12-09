"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России", — передает слова РФС Sport24.
Сегодня в Париже исполком WADA на основе рекомендаций комитета по соответствию организации принял решение лишить российским спортсменов права выступать на международных турнирах в течение ближайших четырех лет из-за нарушения антидопинговых правил.
РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА
В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сегодня WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Фото: официальный сайт РФС
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