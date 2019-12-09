Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Иванова, главного судьи матча 19-го тура РПЛ между "Арсеналом" и "Локомотивом" (4:0). Есть большая вероятность, что Иванов не получит назначения на матчи 20-го тура РПЛ, которые пройдут после зимнего перерыва.
"В этом матче арбитр Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти на 68-й минуте в ворота "Локомотива", не удалил за вторую желтую карточку на 42-й минуте Баринова и не назначил на 79-й минуте в ворота "Арсенала" пенальти за фол на Хеведесе. Оценка у арбитра за матч отрицательная.
При назначении на 20-й тур РПЛ после перерыва будем держать это в уме. У нас не было ситуаций, когда арбитр с отрицательной оценкой получил назначение на следующий матч", — передает слова Егорова Sport24.
Арбитр Иванов получил отрицательную оценку за матч "Арсенал" — "Локомотив" и может быть отстранен
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