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Егоров: арбитр встречи "Краснодар" — ЦСКА провел достойный матч

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА (1:1).

"Главный арбитр провел достойный матч. Есть вопросы по VAR и взаимодействию с ним. Возникали ситуации, когда арбитр принимал правильное решение, но после переговоров арбитр шел к мониторам. Это наша учеба. Мы из любой ситуации делаем правильные выводы. Бывает, что связь плохая у VAR. Вопрос в коммуникации: арбитр объясняет свое видение ситуации, а VAR смотрит свои слова на видео. Арбитр VAR должен был либо исключить эту ситуацию, либо быстрее это все сделать. После матча с Казарцевым разговаривали. Операторы искали лучший ракурс. Призываю всех успокоиться. У нас еще нет автоматизма в работе с VAR, арбитры учатся правильно его использовать.

Не сказал бы, что VAR расслабляет наших арбитров. VAR — это помощь. Если арбитр выходит на работу, он должен быть сконцентрирован на ней на все 100%. Бывает, что действительно арбитр просто занимает неудачную позицию. Если кто-то расслабляется на поле — это путь в никуда", — передает слова Егорова Sport24.


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Теги: Егоров Краснодар ЦСКА
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