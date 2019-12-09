» » Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким

Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — «Спартак" (1:0) Виталий Мешков принял правильное решение в эпизоде с защитником петербуржцев Ярославом Ракицким, который произошел в первой тайме в штрафной площади хозяев.

Напомним, после прострела с фланга мяч попал в руку постелившемуся в подкате Ракицкому, но Мешков никак на это не отреагировал. При это арбитр не стал обращаться за помощью к VAR.

"Ключевая претензия по матчу — момент с Ракицким. Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру", - цитирует Егорова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Егоров Мешков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ
WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола? 2
"Зенит" прибыл в Португалию на матч с "Бенфикой"
Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит 3
Почеттино встретился с Марадоной
Сорокин оценил шанс недопуска России до ЧМ-2022
Тейлор: сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом 13
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят 17
"Ювентус" предлагает Холанду 3 млн евро в год
Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким 7
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой 14
France Football: Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре! 32
Хусаинов: наши топовые арбитры умеют судить, но есть околофутбольные мотивы
Лебедев: отстранения от футбола народ власти не простит никогда 7
Тиль был легендарным, а стал сказочным. Сборная неудачников прошедшего тура
Егоров: арбитр встречи "Краснодар" — ЦСКА провел достойный матч 2
Арбитр Иванов получил отрицательную оценку за матч "Арсенал" — "Локомотив" и может быть отстранен
РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА 9
Егоров: комментировать заявление Гинера не буду. Примем решение внутри РФС 8
Силкин: пока внутри все не устаканится, результата у "Спартака" не будет 1
3 игрока "Тамбова" вошли в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta
Слуцкий с юмором оценил свою работу в "Витессе" 1
Британский журналист: представитель WADA сказал, что России не должно быть на ЧМ-2022 в Катаре 13
Венгр Кашшаи рассудит "Атлетико" и "Локомотив" в матче Лиги чемпионов
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой 6
"Зенит" вылетел в Лиссабон на матч с "Бенфикой"
Хусаинов: во втором круге арбитрам особо нет смысла вмешиваться в ход игры, "дело" уже сделано 9
ВАДА на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях 44
Сульшер призвал "Манчестер Юнайтед" побеждать не только большие команды
Хусаинов: определения Егорова "отсудил по понятиям" и "болельщики бы не поняли отмены гола" ушли в народ
Все новости