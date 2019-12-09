Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — «Спартак" (1:0) Виталий Мешков принял правильное решение в эпизоде с защитником петербуржцев Ярославом Ракицким, который произошел в первой тайме в штрафной площади хозяев.
Напомним, после прострела с фланга мяч попал в руку постелившемуся в подкате Ракицкому, но Мешков никак на это не отреагировал. При это арбитр не стал обращаться за помощью к VAR.
"Ключевая претензия по матчу — момент с Ракицким. Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру", - цитирует Егорова Sport24.
Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким
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