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Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не коснется футбола.

"Решение WADA по российскому футболу никак не ударит. Оно не коснется Евро-2020, Санкт-Петербург примет три матча, здесь можно спать спокойно. Думаю, что и ЧМ-2022 это не коснется. Россия 100% будет участвовать в отборочных матчах. Плюс тут еще нужно решение ФИФА. Что касается всего остального, то надо дождаться решения CAS. Туда, я не сомневаюсь, наши власти обратятся, и CAS скорректирует озвученное сегодня решение. Думаю, чистым спортсменам будет позволено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Я бы не стал связывать данное решение с политикой. Другое дело, что мы так и не поняли, какие именно нарушения предписывают России. Причиной назвали несоответствие данных, но каких? Что теперь делать спортсменам? Выступать. Практика показала, что в их же интересах участвовать в соревнованиях, пусть и под нейтральным флагом. В первый раз, что ли? Власти должны поддержать спортсменов. Пускай виновные понесут наказание, но нужно сначала их найти. Надо работать с отдельными федерациями", - приводит слова Колоскова RT на русском.


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Теги: Колосков
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