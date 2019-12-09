Руководитель российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации с болельщиками клубов РПЛ, которые провели акцию "Фанат — не преступник", ставшей ответом на массовые задержания перед игрой "Зенита" и "Спартака" 1 декабря.
"Мы обеспокоены реакцией болельщиков на последние события. Соответствующие запросы в органы правопорядка мы направили. Футбол без болельщиков — это не футбол. Футболисты играют для них, руководители клубов для них работают. Но мы хотим, чтобы все нормы правопорядка были соблюдены.
Мы не так давно провели круглый стол с лидерами фанатских объединений. Запланировали турнир между фанатскими объединениями. Но потом произошли те события, которые произошли", - цитирует Прядкина Sport24.
Прядкин: футбол без болельщиков - это не футбол
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»