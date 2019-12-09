Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и руководитель Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о вопросах, связанных с проведением чемпионата России.
"Учитывая то, что сейчас происходит глобально с климатом и с климатом в стране… Считаю, мы могли бы еще сыграть один тур в этом календарном году. Но будем смотреть дальше. (опционально).
Клубы, заполняющие свои арены на 50% (и более), получат дополнительные средства от РПЛ в этом сезоне.
Мы ожидали более серьезную цифру подписчиков платных каналов Матч ТВ. Чуть менее чем в 10 раз упала полдписка по сревнению с временем Лиги ТВ. Сейчас общаемся с Матч ТВ по поводу детальной подписки", - цитирует Прядкина Sport24.
Прядкин: учитывая климат, мы могли бы провести еще один тур РПЛ в этом году
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