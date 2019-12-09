Максим Митрофанов, директор по развитию РФС прокомментировал новость о том, что российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на международных соревнованиях под флагом страны.
"Принято решение WADA, но его нужно внимательно прочесть, понять, что там написано. Есть процедура обжалования. Нужно понять, какие последствия весь российский спорт могут касаться. У нас есть здравое ощущение, что российский футбол ни коим образом не замешан в тех вещах, по которым WADA принимало решение. Плюс, как мы понимаем, с учетом того, что решения еще не видели, соревнований, в которых выступают российские клубы, это так же не касается. Наибольший риск касается ЧМ в Катаре, куда еще надо отобраться. Каким будет там решение WADA, дождемся", - цитирует Митрофанова Sport24.ru.
Директор по развитию РФС: российский футбол не замешан в вещах, по которым WADA принимало решение
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