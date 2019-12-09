В "Урале" знают о ситуации с задержанием уральских болельщиков и разбираются в ней. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Ранее стало известно, что в воскресенье после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командами "Крылья Советов" и "Урал" на выходе со стадиона были задержаны два фаната из Екатеринбурга.
Болельщики сутки провели в изоляторе временного содержания, после чего состоялось судебное заседание. Фанатов наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей, а также запретили посещать спортивные мероприятия сроком на год.
Sport24
Двух фанатов "Урала" задержали после матча с "Крыльями Советов". Клуб разбирается в ситуации
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