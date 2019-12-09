Руководитель российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в конце следующего года лига имеет право пересмотреть контракт с "Матч ТВ", в результате чего доход от реализации медиаправ может увеличиться.
"В контракте с основным вещателем есть пункт, на котором настоял [генеральный директор ЦСКА] Роман Бабаев, о том, что в конце 2020 года мы будем смотреть на KPI — количество подписчиков. Мы имеем право в конце следующего года сесть и пересмотреть контракт.
У нас пока отсутствует конкурентная среда в сегменте реализации наших прав. Перед подписанием контракта мы хотели устроить тендер. Но только в диджитал-сегменте было 5-6 предложений. Мы должны быть благодарны "Матч ТВ" за то, что они продолжают с нами сотрудничать. Конкурентов в борьбе за медиаправа не было.
Сейчас конкуренты появляются. И конкуренты глобальные. Пока не хочу загадывать, но возможно, доход от реализации медиаправ возрастет", - цитирует Прядкина Sport24.
Прядкин: в конце 2020 года РПЛ может пересмотреть условия контракта с "Матч ТВ"
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