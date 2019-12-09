Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
"Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча "Краснодар" — ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комитет по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола. Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комитета по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комитетом решений.
После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи", - цитирует Хачатурянца Sport24.
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера в адрес департамента судейства и инспектирования
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