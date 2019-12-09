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Э. Запашный: расстроили люди, которые тиражируют дерьмо

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный пояснил свои слова о наказании для футбольных болельщиков, которые нецензурно выражаются на стадионах.

"Самое интересное, что ребята, взявшие у меня комментарий, передо мной извинились. За что? Во-первых, за то, что не согласовали со мной то интервью. А во-вторых, за то, что очень многое было вырвано из контекста, а сам комментарий был опубликован в очень кривом формате. Разговаривал с ними больше часа, и футбол был там далеко не главной темой. А они в итоге взяли какой-то маленький даже не комментарий, а нарезку какую-то. Но больше всего меня расстроило другое.

Люди, которые тиражируют дерьмо. Те, что просто берут и вырывают из контекста отдельные фразы. Знаете, над чем я задумался? Сейчас огромное количество звёзд в принципе не дают интервью. Например, мой друг Фёдор Емельяненко. Или хороший знакомый Дмитрий Нагиев. Они прекрасно понимают, как это работает. То, как всякие полублогеры специально могут сделать из любого выступления грязную сенсацию. Живём в такое время. Одни кормят дерьмом других.

Вы разговариваете с 43-летним взрослым человеком. Мне же не 15 лет! Неужели вы правда можете поверить в то, что Запашному нечего делать и он призывает крушить людям головы? Это что, форма развлечения? Забава такая? Как можно изначально в такое поверить! Это всё равно что обвинять в кровожадности человека, который выступает за смертную казнь насильника, который надругался над маленькой девочкой. Такая же ересь!"", - цитирует Запашного "Чемпионат".


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