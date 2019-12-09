Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о судействе в РПЛ в этом сезоне.
"После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому, — сказал Гончаренко в эфире программы "Тотальный футбол". — Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было".
"Матч ТВ"
Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому
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