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Гончаренко: после появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о судействе в РПЛ в этом сезоне.

"После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому, — сказал Гончаренко в эфире программы "Тотальный футбол". — Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было".

"Матч ТВ"


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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