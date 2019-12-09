Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года.
"Лично для меня — это неприятная новость. Но лично для меня честные спортсмены должны заниматься своим делом", - цитирует Семака Sport24.
Сегодня стало известно, что исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применил ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишил российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретил проводить крупные турниры на территории РФ, исключил российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретил им посещать соревнования.
Семак - об отстранении России на 4 года: честные спортсмены должны заниматься своим делом
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