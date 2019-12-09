Защитник "Зенита" Йордан Осорио уверен, что останется в команде, даже если питерцы не выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Назвал бы матч в Лиссабоне ключевым и для меня, и для всей команды. У нас есть главная цель — выход из группы. При этом моя карьера продолжится независимо от результата. Приехал в "Зенит", чтобы принести максимальную пользу, и, надеюсь, мне удастся это сделать в ближайшей игре.
Многое в России мне кажется новым и удивительным. Взять хотя бы погоду — никогда не видел таких низких температур. Полет в Красноярск удивил своей длительностью. Раньше мне не приходилось так долго лететь ради одной игры. Каждое такое событие воспринимаю как частичку личного опыта.
Каждый игрок, и я не исключение, думает о том, чтобы поступательно двигаться вперед, расти над собой, становиться лучше себя вчерашнего. Когда оглядываюсь, что у меня за спиной, какие этапы карьеры прошел, мне кажется, что каждый мой следующий шаг был шагом вперед. Мое желание приносить пользу там, где нахожусь. И чтобы движение вперед не заканчивалось, чтобы я продолжал подниматься все выше и выше.
Да, в России очень холодно. Но это вопрос адаптации. И если все сложится с «Зенитом», если наши пути будут совпадать и дальше, готов адаптироваться полностью. Насколько я понимаю, надо провести определенное количество игр, чтобы потом стать полноценным игроком "Зенита". Но как все сложится на самом деле — посмотрим. Мое желание в любом случае достигнуть максимальной высоты за этот год в "Зените", — цитирует Осорио Матч ТВ.
Осорио: моя карьера в "Зените" продолжится независимо от того, выйдем в плей-офф ЛЧ или нет
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»