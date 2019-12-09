Как сообщает "Медуза" со ссылкой на информированный источник, отсутствие обсуждения этой темы в эфире во время матчей связано с указанием сверху.
Отмечается, что как минимум части комментаторов перед матчами звонило "непосредственное руководство" и попросило вообще не затрагивать тему фанатского протеста. "Матч ТВ" от комментариев отказался.
Источник: комментаторам "Матч ТВ" запретили обсуждать фанатские протесты во время матчей
Стало известно, почему "Матч ТВ" проигнорировал протест болельщиков в 19-м туре чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
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