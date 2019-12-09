ЦСКА готов заплатить за форварда "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика €8 млн. Если сделка осуществится, то это будет рекордный трансфер в истории словацкого футбола, сообщает Sport24, ссылаясь на Cas.sk.
"Жилина" не горит желанием расставаться с 20-летним нападающим. По словам президента Йозефа Антошика, клуб сделает все возможное, чтобы сохранить Боженика хотя бы до лета 2020 года.
"Мы хотим, чтобы игрок и клуб были счастливы. Подумаем, как разрешить эту ситуацию", — добавил Антошик.
Ранее агент Мартин Петраш заявил, что "Жилина" действительно получила от ЦСКА "очень интересное предложение" по Боженику. При этом агентство, представляющее интересы футболиста, предпочитает выбрать для него Западную Европу, а не Восточную.
В этом сезоне Боженик принял участие в 18 матчах за "Жилину" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В составе сборной Словакии форвард провел 8 матчей и забил 4 мяча.
ЦСКА готов купить форварда "Жилины" за €8 млн. Это будет рекордный трансфер для Словакии
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