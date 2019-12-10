» » Мариу: Миранчук мог бы играть в Италии, Испании, Англии. Алексей — фантастический футболист

Мариу: Миранчук мог бы играть в Италии, Испании, Англии. Алексей — фантастический футболист

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу, выступающий в московском клубе на правах аренды, рассказал, готов ли партнер по команде Алексей Миранчук играть в топ-клубе. Ранее сообщалось об интересе к российскому футболисту со стороны "Ювентуса" и "Интера".

"Потенциал я вижу. Но здесь нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и физике. Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии. Многое будет зависеть от его менталитета. Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас.

Об этом не говорили ни разу (про Европу). Но если понадобится мой совет, он всегда может обратиться. Алексей — фантастический игрок, к тому же он еще молод. Все зависит от его желания. Если решит попробовать себя на другом уровне — почему нет?

Другой момент, что каждый футболист все-таки хочет играть. Поэтому нужно проанализировать все варианты и выбрать тот, где у тебя будет такая возможность. Все просто: если хочешь прогрессировать и расти, переходи туда, где будешь играть.

Конте может спросить про Миранчука? На таком уровне это вряд ли возможно. Можно посмотреть на игрока на поле и определить его возможности и потенциал. Так что Конте вряд ли понадобится мой совет. Клубы и тренеры такого статуса обычно четко понимают, кто им нужен. И если они нацелены на покупку игрока, то сделают это без лишних советов", — рассказал Мариу Sport24.


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Теги: Мариу Локомотив Миранчук Ал.
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