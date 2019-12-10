«Матч ТВ» теперь – эталонный госканал. Замалчивали уходы фанатов как могли

«Медуза» сообщила, что комментаторам «Матч ТВ» запретили говорить об уходе фанатов, что и без этого инсайда было ясно. Увы, и спортивное ТВ движется направлении политического.