«Матч ТВ» теперь – эталонный госканал. Замалчивали уходы фанатов как могли

«Матч ТВ», конечно, никогда не был территорией свободы слова: например, журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров рассказывал, как его забанили на канале за критику «Зенита» – теперь на различные аналитические программы приходит кто угодно, но не самый хайповый корреспондент страны.
Свежа история Игоря Федотова, посмевшего сказать, что Азмун наиграл на красную карточку в перерыве матча «Зенит» – ЦСКА. После игры Федотов в эфир уже не вышел (якобы возникли «технические проблемы»), через неделю появился на игре «Локомотив» – «Краснодар», однако на матче «Зенит» – «Спартак» судейство разбирал уже Николай Левников.
В то же время твиттер дружно респектовал комментатору Михаилу Моссаковскому, который в прямом эфире канала отдельно высказался о задержаниях (в том числе ни за что) фанатов «Спартака» в Петербурге. Ну а когда фанаты всех клубов России (исключением стал, конечно, «Ахмат») решили объединиться и уйти с трибун – тема попала под запрет.
На многих матчах комментаторы пытались намекнуть на акцию фанатов (как, к примеру, Константин Генич и Дмитрий Жичкин). Кто-то (Денис Качанов) иронизировал фразами в стиле «на трибунах стало тихо – видимо, потому что никто не атакует». Но впрямую об уходе болельщиков сказал лишь Дмитрий Шнякин во время матча «Зенит» – «Динамо», после чего коллега по репортажу Денис Казанский спешно увёл разговор в сторону подачи углового.
Солидарность фанатов-антАгонистов. Возможно, самое крутое, что было в первой части сезона. Динамовцы тоже уходят. Синхронно. pic.twitter.com/aMLvWC2F5A— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 6, 2019
Как могли работали и режиссёры с операторами «Матча»: пустую фанатскую трибуну в Петербурге старательно не показывали – в трансляцию на секунду-другую попадали лишь её части. Но в каких-то городах камеры были установлены так, что не показывать опустевшие фанатские места не получалось. В каких-то – можно было смело показывать: к примеру, уход 7 болельщиков «Уфы» с «Ахмат Арены» никто бы не заметил, если бы клуб не выложил видео в соцсети.
Что касается запретов и указаний, то и «Медуза» пишет, что «непосредственное руководство» звонило по этому поводу лишь некоторым комментаторам. Один из тех, кто работал в этом туре, сказал автору, что таких распоряжений от руководства не было. При этом он не разделяет решение фанатов уйти со стадиона. Константин Генич ещё до двух своих репортажей в этом туре писал в твиттере, что тема ему просто неинтересна и говорить о ней он не собирается.
Видимо, кому-то действительно звонили, у кого-то работал с самоцензурой без каких-либо указаний, а кто-то разделяет позицию большинства читателей нашего сайта и выступает против фанатов принципиально. Но очевидно, что на абсолютно свободном канале все комментаторы, работавшие на 8 матчах тура (а их было под два десятка), не могли каждый по отдельности сам для себя решить проигнорировать главную тему тура в репортаже.
Всё это прямо отсылает к уже привычным методикам работы федерального ТВ: пока весь интернет обсуждает что-то нежелательное власти, «Первый», «Россия-1» и остальные гонят совершенно другую информационную повестку, которая в сети никому неинтересна. Бывают случаи, когда дальнейшее замалчивание становится невозможным – тогда выходит какой-нибудь сюжет, показывающий ситуацию в выгодном для власти свете, пусть с откровенным недоговариванием или перевиранием фактов.
Тема всё-таки прорвалась в эфир к вечеру воскресенья: её озвучил в своей программе Георгий Черданцев, поддержавший фанатов в соцсетях. Он объяснил, что «Матч» действительно не показывает трибуны, потому что «Мы – спортивный канал, который показывает игру и передаёт атмосферу праздника, что непросто сделать при пустых трибунах».
Клубный твиттер. Это круто! https://t.co/vGg0oTmQEC— Георгий Черданцев (@cherdantsev) December 7, 2019
За полторы минуты Черданцев также сказал о культуре боления и матерных кричалках, которые отталкивают от футбола семьи с детьми, и пообещал начать следующий сезон с официального материала по теме с комментариями всех сторон – правоохранителей, фанатов, футбольного руководства. Выглядит ещё более запоздало, чем этот выходящий во вторник материал о теме пятницы.
Но стоит зафиксировать, пусть и запоздало, пусть и после инсайда «Медузы», который просто подтвердил то, что и так все понимали. В разговорах о судьбах журналистики в России все работники спортивной сферы отмечают: да, журналистики в стране нет, но спорт – тот оазис, где до сих пор можно выражать своё мнение свободно и говорить на все злободневные темы, не исключая главный повод для обсуждений из информационной повестки.
Всё так, но тут нужно ставить важное примечание: всё это – не в телеэфире. Свободно говорить об этом можно там же, где обсуждают расследования одного известного блогера, фамилию которого как-то употребил в эфире Первого канала Леонид Слуцкий. А на единственном спортивном телехолдинге в стране, задачей которого является популяризация спорта, найдут другие, более важные и достойные внимания темы. Первая и вторая кнопка ТВ давно живут в отрыве от того, что обсуждают люди в нецензурированных местах, так почему бы не подтянуться и третьей?
P.S. Сама акция фанатов не избавила российский футбол от абсурда: в Самаре фанатам «Урала» за дружеские толкания между собой на секторе впаяли 10-тысячный штраф и на год запретили посещать спортивные мероприятия.
Фото: Комсомольская Правда, Фратрия