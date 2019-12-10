"Желание покинуть Россию усилилось". Фанат "Урала" рассказал о своем задержании

В воскресенье на матче "Крыльев Советов" и "Урала" (2:3, дубль оформил Павел Погребняк) задержали двух фанатов гостей. 9 декабря их осудили. Один из фанатов, Михаил, рассказал об обстоятельствах и причинах ареста.
— На 30-й минуте мы покинули сектор. К нам подошли правоохранительные органы и попросили наши документы для проверки по базе. Мы спросили, по какой причине, — нам ничего не ответили, сказали, что сейчас пойдем в отделение полиции, и там все скажут. Когда прибыли в отделение, нам показали видео, где мы толкались на секторе, [якобы] были конфликт и драка. Нам сказали, что мы нарушили правила поведения на стадионе и что из-за этого мы останемся до суда на следующий день.
Видео было обрезано, хотя я просил показать полное. Там было бы видно, что мы просто потолкались, а потом обнялись, и между нами не было никакого конфликта. Сотрудники с нами, можно сказать, вообще не общались, говорили между собой. С нами — лишь в конце, когда составляли протокол.
Почему задержали именно нас? При выходе из сектора стоял сотрудник в гражданской одежде, который всех снимал, — он и показал пальцем, кого забрать. После этого к нам подошли и попросили пройти. Мы никаких оскорбительных фраз и кричалок не допускали — как до начала матча, так и на протяжении 30 минут игры. Я ушел последним, потому что фотографировал много. Мы вели себя нормально, не было желания спровоцировать кого-то или оскорбить. Тем более Дзюбу — нам совершенно плевать на него, было бы глупо что-то кричать в его адрес. Мы даже не вспоминали про него.
В итоге нас задержали, выписали протокол и отвезли в КПЗ, где мы просидели с шести вечера до полудня понедельника. Справедливости ради, в КПЗ к нам отнеслись хорошо, все там были доброжелательны, у нас никаких нареканий. Нам дали самую большую камеру и одеяла. В КПЗ все очень удивлялись, почему нас привезли, спрашивали, как мы вообще по такой глупости попались. И рассказывали, как к ним привозили самарцев и казанцев , которым тоже давали сроки, и никого не оправдали.
Наконец, нас отвезли на суд, которого фактически не было. Моему другу сразу выписали штраф в десять тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий на год: он вину признал, а я — нет.
Знаете, что мне сказали? Что меня отправят обратно в КПЗ, что будет суд на следующий день, и, если мою вину докажут, дадут еще 15 суток — за то, что я не признал вину. А штраф все равно выпишут. Меня уже стали фактически грузить в машину, так что мне пришлось признать свою вину.
Из-за этого признания, как нам сказали, оспорить решение фактически невозможно. Стоял выбор: остаться еще на 15 суток или ехать домой. В отделении открытым текстом сказали: "Как фанатам вам ничего не светит". Вот и пришлось сознаться, чтобы не загреметь еще больше.
Люди с низшими чинами были более адекватными, чего не скажешь о том, что было на самом суде. Нас в суде даже слушать не стали, сразу сказали: либо вину признаем, либо еще сутки на разбирательство, что вовлечет арест на 15 суток, и мы все равно получим штраф. Коротко сказали: "Для вас без вариантов".
Я выходил из сектора с сотрудником "Урала" по работе с болельщиками. Меня задержали на его глазах, когда я шел рядом с ним. Меня проводили в отделение, а он ушел по лестницам. Вот и вся связь с клубом.
Личный итог: желание покинуть Россию усилилось многократно. А возвращаться в эту страну не хочется никогда", — приводит слова фаната Sport24.
"Желание покинуть Россию усилилось". Фанат "Урала" рассказал о своем задержании
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