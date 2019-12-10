Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Иван Карпов.
"Бывший помощник Массимо Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчук (после этого работал в минском "Динамо") встречался с генеральным директором московского клуба Томасом Цорном на прошлой неделе. Обсуждали возможное назначение Пилипчука на пост главного тренера "Спартака-2".
В ноябре 52-летний специалист посетил три домашних матча команды перед зимней паузой. В ходе встречи с Цорном ожидалось подписание контракта, но в документе появился пункт, по которому клуб может уволить тренера в любой момент. "Спартак-2" находится в зоне вылета (16 место) и первые три матча после возобновления первенства с "Текстильщиком", "Енисеем" и "Ротором" проведет на выезде. Это рискованно и Пилипчук попросил убрать опцию об увольнении из договора.
Окончательного ответа тренеру Цорн еще не дал. Второй раз ему не удаётся договориться с потенциальным новым тренером второй команды (первый раунд переговоров был в октябре), но история на этом еще не закончена. В обозримом будущем реально возобновление переговоров и Пилипчук все-таки может вернуться в "Спартак". Его хочет видеть там владелец клуба Леонид Федун. Тем более, что ради переговоров с красно-белыми Пилипчук отказался от вариантов с "Нижним Новгородом" и одним из латвийских клубов", — сообщил журналист.
Пилипчук отказался возглавить "Спартак-2" из-за пункта в контракте об увольнении
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