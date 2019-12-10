» » Пилипчук отказался возглавить "Спартак-2" из-за пункта в контракте об увольнении

Пилипчук отказался возглавить "Спартак-2" из-за пункта в контракте об увольнении

Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Иван Карпов.

"Бывший помощник Массимо Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчук (после этого работал в минском "Динамо") встречался с генеральным директором московского клуба Томасом Цорном на прошлой неделе. Обсуждали возможное назначение Пилипчука на пост главного тренера "Спартака-2".

В ноябре 52-летний специалист посетил три домашних матча команды перед зимней паузой. В ходе встречи с Цорном ожидалось подписание контракта, но в документе появился пункт, по которому клуб может уволить тренера в любой момент. "Спартак-2" находится в зоне вылета (16 место) и первые три матча после возобновления первенства с "Текстильщиком", "Енисеем" и "Ротором" проведет на выезде. Это рискованно и Пилипчук попросил убрать опцию об увольнении из договора.

Окончательного ответа тренеру Цорн еще не дал. Второй раз ему не удаётся договориться с потенциальным новым тренером второй команды (первый раунд переговоров был в октябре), но история на этом еще не закончена. В обозримом будущем реально возобновление переговоров и Пилипчук все-таки может вернуться в "Спартак". Его хочет видеть там владелец клуба Леонид Федун. Тем более, что ради переговоров с красно-белыми Пилипчук отказался от вариантов с "Нижним Новгородом" и одним из латвийских клубов", — сообщил журналист.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак-2 Пилипчук
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Уфа" близка к продлению контракта с Беленовым
Когда победы может оказаться недостаточно: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Пилипчук отказался возглавить "Спартак-2" из-за пункта в контракте об увольнении
"Желание покинуть Россию усилилось". Фанат "Урала" рассказал о своем задержании 2
«Матч ТВ» теперь – эталонный госканал. Замалчивали уходы фанатов как могли 5
Уткин — о различии между Тедеско и Кононовым: один — тренер, другой — поп 2
Черчесов: планировали сыграть перед Евро-2020 со сборными из топ-16, но скорректировали планы 1
Мариу: Миранчук мог бы играть в Италии, Испании, Англии. Алексей — фантастический футболист
Суд отклонил апелляцию Бензема по делу о шантаже Вальбуэна. Игрок "Реала" назвал решение маскарадом
Португальский агент не верит в победу "Зенита" над "Бенфикой" 1
РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку месяца 2
Мане может заменить Неймара в "ПСЖ"
Зинченко — о поцелуе журналистки: Влада не верила, что сделаю это
Сборная России проведет четыре контрольных матча перед Евро-2020 6
Совладелец "Доджерс" сделал предложение Абрамовичу о покупке "Челси" 1
Зума сравнил матч против "Лилля" с финалом
Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре 6
"Реал" намерен отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"
Каррера: всегда говорил, что команда, которую тренирую, является самой сильной 4
Мячи Дзюбы и Облякова — среди претендентов на лучший гол декабря в РПЛ 5
Фред: на расизм я могу ответить только хорошей игрой
Тренер "Монпелье": cтоит Неймара зацепить, как он тут же начинает плакать 1
Лэмпард: выход в плей-офф ЛЧ — станет отправной точкой для игроков "Челси"
ЦСКА готов купить форварда "Жилины" за €8 млн. Это будет рекордный трансфер для Словакии 3
Источник: комментаторам "Матч ТВ" запретили обсуждать фанатские протесты во время матчей 27
Юнгберг: игроки "Арсенала" жили под огромным давлением. Теперь в раздевалке облегчение, все рады 1
"До чего довели спорт в России! Стыдно и противно". Экс-вратарь сборной отреагировал на санкции WADA 11
Клопп: матч против "Ливерпуля" будет для "Зальцбурга" сродни финалу ЛЧ
Конте: было бы опрометчиво думать, что "Интер" легко справится с комбинационной игрой "Барселоны"
Хендерсон: "Ливерпулю" нужно показать свой футбол с "Зальцбургом", чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
Все новости