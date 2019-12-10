Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев не сможет отправиться на стажировку в европейский клуб. Ранее стало известно, что тренер повредил колено.
"У Вадима Евсеева были планы отправиться на стажировку в европейский клуб, но пока все отменили, так как его беспокоит оперированное колено. На планы посетить матчи российских команд в еврокубках это не повлияло. Сейчас он в Мадриде: будет на матчах "Локомотива" и "Краснодара", — сказал Маньяков в беседе с Sport24.
Евсеев не отправится на стажировку в европейский клуб из-за оперированного колена
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