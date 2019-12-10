"Крыльев Советов" завершили первую часть сезона-2019/20 поражением от "Урала" (2:3) в матче 19-го тура РПЛ, после чего игроки и тренерский штаб самарцев ушли в отпуск.
Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", в новом году команда соберется 13 января в Москве, где пройдет медосмотр. Во время зимнего перерыва в РПЛ запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов. Два первых УТС пройдут в Турции — 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля. Заключительный сбор пройдет в Испании с 13 по 23 февраля. Затем команда вернется в Самару, где завершит подготовку к весенней части сезона и матчу 20 тура РПЛ против "Оренбурга". Проведение матчей 20 тура запланировано с 28 февраля по 2 марта 2020 года.
Молодежный состав "Крыльев Советов" соберется на клубной базе 12 января 2020 года и первую часть подготовки проведет в Самаре. В феврале команда примет участие в кубке ФНЛ, который пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре.
"Крылья Советов" зимой проведут три сбора
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