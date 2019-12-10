Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за "Локомотив", рассказал, сталкивался ли с расизмом в России или Италии.
"Знаю, что некоторые игроки здесь подвергались этому раньше, но у меня в России не было никаких проблем. Что касается Италии, то опять же — лично я с этим не сталкивался, но видел, что происходило с другими. И это очень грустно, ведь Италия для многих любимая страна. Это место, куда люди приезжают на выходные или праздники, чтобы здорово провести время. Расизм — большая проблема, и в Италии должны с ней что-то сделать. Но для начала — признать, что она есть. Потому что сейчас они думают, что все нормально.
Я согласен, что расизм — это не только про футбол. В первую очередь это политическая и общественная проблема. Но если не делать вообще ничего, то, конечно, изменений не будет. Им нужно начать арестовывать расистов, выносить наказания в судах. Нужно менять всю страну", — рассказал Мариу в интервью Sport24.
Мариу: расизм — это не только про футбол, но в России, как и в Италии у меня не было проблем
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