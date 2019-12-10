Управление федеральной налоговой службы по Тамбовской области подало иск в арбитражный суд региона о банкротстве футбольного клуба "Тамбов".
Как сообщает "РБ-Бизнес" со ссылкой на картотеку арбитражных дел, сумма долга "Тамбова" составляет 36,889 млн рублей.
Ранее уже обсуждалась новость, что ФНС направило исковое заявление в суд по долгам "Тамбова", но спортивный директор клуба заявил, что долгов у клуба нет.
"Тамбов" после 19 туров занимает 11-е место в таблице РПЛ.
Долги "Тамбова" составляют 37 млн рублей. ФНС уже подал иск в суд
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