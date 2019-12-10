После матча 19-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1) футболисты и тренерский штаб "Рубина" отправились в отпуск. Команда соберется вновь 13 января и отправится в Турцию, где запланированы все три зимних сбора, сообщает официальный сайт "Рубина".
Первый сбор пройдет с 13 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, третий — с 13 по 22 февраля.
На сборах запланированы контрольные матчи с командами "Легия Гданьск" (21 января), "Слован Братислава" (25 января), "Оденсе" Дания (3 февраля), "Войводина" Сербия (6 февраля), "Спартакс Юрмала" (9 февраля), "Динамо Москва" (17 февраля), "Шериф" Молдова (22 февраля).
"Рубин" проведет матч с московским "Динамо" на сборе в Турции
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