Спортивный директор "Крыльев Советов" Геннадий Голубин прокомментировал итоги заседания совета директоров команды. Он также отметил, что вопрос увольнения главного тренера клуба Миодрага Божовича сегодня не рассматривался.
"Сегодняшний совет директоров был формальностью. Никаких глобальных решений не принималось. Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался", - цитирует Голубина Sport24.ru.
Разрыв контракта с Божовичем на совете директоров "Крыльев Советов" не рассматривался
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