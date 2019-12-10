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Колосков: известие о смерти Лужкова застало меня врасплох, я потерял дар речи

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

"Юрия Михайловича я знал давно и очень хорошо. В свое время мы сумели убедить его, что надо создать футбольный клуб московского правительства. Он эту идею поддержал. В этом клубе было всего два профессиональных футболиста: Тукманов и я. Все остальные были членами правительства: начальники департаментов, управления, заместители. Это было очень нужное дело. Формирование правительства только начиналось, все друг к другу притирались, а это помогло сформироваться команде и духу.

Лужков много помогал "Торпедо". Создал футбольный интернат, настоящий дом футбола для обучения ребят. Существенной была его роль в проведении в Москве финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Он был в очень теплых и дружеских отношениях с бывшим президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. Они часто общались. Мы с ним приезжали к Лужкову в резиденцию, много раз встречались в Москве у него в кабинете, в зале Правительства Москвы.

Последний раз я видел его буквально полтора года назад на траурном мероприятии, где Юрий Михайлович ярко и трогательно выступал по случаю кончины его друга и соратника Александра Владиславлева. Тогда Лужков раздал свои последние книги, которые написал, как всегда, остро, нужно и содержательно.

Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи. Юрий Михайлович очень внимательно следил за своим здоровьем. В футбол он перестал играть, но катался на горных лыжах, играл в теннис и в гольф. В гольф в последнее время — особенно. Играл очень неплохо! Это просто колоссальная неожиданность", - цитирует Колоскова Sport24.ru.


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Теги: Колосков Лужков
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