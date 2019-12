Сычев объявил о завершении карьеры

View this post on Instagram

Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей