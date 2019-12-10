» » Сычев объявил о завершении карьеры

Сычев объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. 36-летний форвард объявил об этом в инстаграме.

"Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних — это холодное взвешенное решение, для других — мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства.

Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался, за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды — лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня!

И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.

Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев", — написал Сычев.

View this post on Instagram

Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей

A post shared by Дмитрий Сычев (@dsychev11) on



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сычев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Мещеряков: не собираюсь комментировать слухи об отставке Семина
Игонин: "Бенфика" - одна из самых удобных команд, "Зениту" надо проходить дальше
Боярский назвал "Зенит" лицом России в еврокубках 11
Цорн: заседание совета директоров прошло без сюрпризов
Янг объяснил, почему отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" и перешел в "МЮ"
Боярский: у Дзюбы получится сыграть в фильме. Это говорит не о его высоте, а уровне кино 6
Сычев объявил о завершении карьеры 4
Рамос: надо сделать отдельный "Золотой мяч" для Месси и Роналду
Колосков: известие о смерти Лужкова застало меня врасплох, я потерял дар речи
Экс-президент "Торпедо" Тукманов - о смерти Лужкова: это был деятель государственного масштаба 3
Мирзоян: жаль, что в одной команде с Лужковым так и не удалось сыграть
Каррагер: "МЮ" показал выдающийся уровень в матче с "Манчестер Сити"
Разрыв контракта с Божовичем на совете директоров "Крыльев Советов" не рассматривался
Кирьяков: "Зенит" сделает все, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов 19
Дешам во вторник продлит контракт со сборной Франции
"ПСЖ" готов продать Неймара за 180 млн евро
Назначены арбитры на матчи "Эспаньол" — ЦСКА и "Хетафе" — "Краснодар" в Лиге Европы
Последний тур – а значит, время считать расклады. Что решится в Лиге чемпионов на этой неделе?
"Рубин" проведет матч с московским "Динамо" на сборе в Турции 1
"Спартак" отпустит Жано в другой клуб и покроет разницу в зарплате до конца контракта 25
Долги "Тамбова" составляют 37 млн рублей. ФНС уже подал иск в суд 2
"Ахмат" проведет сбор в Турции, где сыграет в двух контрольных матчах
Дзюба сыграет ангела в фильме "Я не Дзюба" 12
Тедеско: заседание совета директоров прошло дружно. С наступающим Новым годом 8
Мариу: расизм — это не только про футбол, но в России, как и в Италии у меня не было проблем
"Крылья Советов" зимой проведут три сбора
Евсеев не отправится на стажировку в европейский клуб из-за оперированного колена
Мариу: я бы предпочел остаться в "Локомотиве", чем вернуться в "Интер"
Роналду не вошел в топ-20 игроков Европы по версии CIES 3
Около 1200 болельщиков поддержат ЦСКА в выездном матче Лиги Европы с "Эспаньолом" 1
Все новости