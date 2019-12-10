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Боярский: у Дзюбы получится сыграть в фильме. Это говорит не о его высоте, а уровне кино

Российский актер, музыкант и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что нападающий питерцев Артем Дзюба снимется в фильме "Я не Дзюба", где сыграет самого себя.

"У Дзюбы получится сыграть в фильме. На сегодняшний день в кино могут сниматься не только спортсмены, но и кто угодно: и врачи, и космонавты. Причина в том, что уровень кинематографа несколько снизился. Если в фильмах, которые снимались раньше, любой сегодняшний артист выглядел бы смешно, то сейчас это может делать любой человек. То, что Дзюба сыграет роль, говорит не о его высоте, а о качестве нынешнего кино. А вообще, Артем — человек, талантливый во всем.

Съемки не помешают Дзюбе в подготовке ко второй половине сезона. Полагаю, его не будут мучить сменами. К тому же это лишь эпизод, он может быть отснят локально, за один день. Дзюба неоднократно уже снимался в рекламе, у него есть подобный опыт. Очень толково, что по сюжету он посещает мальчика как желанный ангел", — цитирует Боярского "РБ".


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Теги: Боярский Дзюба Зенит
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