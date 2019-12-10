Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сыграет роль ангела в фильме "Я не Дзюба", который повествует о мальчике с лишним весом, мечтающем стать футболистом.
Ранее о сюжете рассказал Леонид Пляскин, режиссер этого фильма.
"Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать. Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артем Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.
Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 млн рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.
Есть одно "но". Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.
К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее", — написала Канделаки в телеграме.
Sport24.ru
Канделаки: Дзюба узнал, что снимется в фильме, от меня
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