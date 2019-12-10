Минюст США: Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы получить ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором утверждается, что бывший президент ФИФА был подкуплен неназванным российским олигархом, чтобы Россия получила право принять чемпионат мира по футболу в 2018 году.Заявка России на проведение ЧМ-2018 победила в 2010 году, когда на организацию турнира также претендовали Англия, а также Голландия совместно с Бельгией и Испания совместно с Португалией. Обвинения в коррупции окружали процессы выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022, который достался Катару.В понедельник Минюст США представил 430-страничный отчет с расследованием ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Среди документов есть отчет бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о том, что российский олигарх вмешался в процесс определения места проведения ЧМ-2018 и Владимир Путин был в курсе этого."В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. В ходе беседы Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия получила право принять мировое первенство в 2018 году.В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевшими информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА.Изучение данных от Стила также позволило установить, что он представил ФБР отчет, датированный июнем 2015 года, где приводится цитата чиновника Кремля, который признает факт подкупа Кремлем руководителей ФИФА с целью получения права провести ЧМ-2018", - цитирует Sky Sports выдержку из отчета Минюста.Имя президента ФИФА в отчете не называется, но во время выборов в 2010 году организацией руководил Зепп Блаттер.